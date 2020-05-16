المؤتمر الدولي ليوم القدس العالمي سيعقد بدلاً عن مسيرات يوم القدس لهذه السنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان آية الله اعرافي قال في مؤتمر صحفي ظهر اليوم : مسيرات يوم القدس لن تقام هذه السنة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وبدلاً عنه سيتم تنظيم مؤتمرات في الفضاء الالكتروني، وتقرر في جلسة اليوم أن يقام يوم القدس العالمي في المدن والمناطق البيضاء والصفراء حيث يمكن أداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وسيتم قراءة البيان الختامي في نفس المكان، ومن المحتمل أن تجرى مسيرات في عدد من البلدان التي لا تعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقع تنظيم مسيرات السيارات الرمزية في طهران مضيفا أن هناك برامج ستعقد على الإنترنت خلال يومي(18 - 19)مايو وتلك بدلا عن مسيرات يوم القدس لهذه السنة، وسيحضر هذا المؤتمر ضيوف من 18 دولة حول العالم.

واوضح ان أحد أهداف هذا المؤتمر هو دراسة استراتيجيات حركات المقاومة ضد الكيان الصهيوني وشرح تآمر هذا الكيان ضد الدول الإسلامية.

القدس والمسجد الأقصى رمزان للأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية

وصرح رئيس الحوزات العلمية في البلاد: "الإهتمام بيوم القدس يتعلق بالأمة الإسلامية بأكملها، مع إنتصار الثورة الإسلامية في إيران تغيرت معادلات العالم وخير مثال على هذه التغيرات هي حركات المقاومة في فلسطين حيث رأينا أن الكيان الصهيوني محاصر من قبل قوى المقاومة الإسلامية."

وتابع إن هذا المؤتمر هو إعلان جديد لدعم الشعب الفلسطيني وللمقاومة وإن إيران تقاوم الإحتلال وتعلن أن صفقة القرن محكوم عليها بالفشل وأن جماعات المقاومة الإسلامية سينهون هذا الاحتلال في نهاية المطاف.



المحاور الأساسية لمؤتمر القدس الدولي:

وقال آية الله اعرافي ان محاور مؤتمر القدس تأتي كالتالي: القدس في فكر الإمام الخميني ، والكيان الصهيوني زعيم الارهاب وخطاب المقاومة الإسلامية وتحرير القدس الشريف، وفلسطين في طريق التطورات، وفلسطين وقضايا حقوق الإنسان، والتطرف، والإرهاب والقضية الفلسطينية، وكذلك صفقة القرن، وخدعة الولايات المتحدة. ويترأس المؤتمر آية الله علي رضا اعرافي مدير المعاهد الدينية في البلاد ويتولى حجة الإسلام سيد جواد مظلومي أمانة المؤتمر.

