كبار المسؤولين الايرانيين يشاركون بمسيرات يوم القدس

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في طهران عند الساعة العاشرة من صباح اليوم (5:30 ت غ) والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأطلق المشاركون في مسيرات القدس العالمي في طهران والمدن الاخرى، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني وإدانة صفقة القرن.

كما ندد المشاركون في مسيرات طهران، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحاً، بجرائم الكيان الصهيوني.

ويشار الى ان عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والثقافية والجامعية والعسكرية شاركت في مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران والمدن الايرانية الاخرى.