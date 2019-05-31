  1. السياسة
٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧

كبار المسؤولين الايرانيين يشاركون بمسيرات يوم القدس

كبار المسؤولين الايرانيين يشاركون بمسيرات يوم القدس

شارك كبار المسوولين الايرانيين الي جانب مختلف شرائح ومكونات الشعب الايراني اليوم الجمعة في مسيرات يوم القدس العالمي للتضامن مع القدس والشعب الفلسطيني وللرفض مشاريع التسوية والمخططات التي تحاك ضد الامة الاسلامية من قبل اعداء هذه الامة.

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في طهران عند الساعة العاشرة من صباح اليوم (5:30 ت غ) والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأطلق المشاركون في مسيرات القدس العالمي في طهران والمدن الاخرى، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني وإدانة صفقة القرن. 

كما ندد المشاركون في مسيرات طهران، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحاً، بجرائم الكيان الصهيوني. 

ويشار الى ان عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والثقافية والجامعية والعسكرية شاركت في مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران والمدن الايرانية الاخرى.

رمز الخبر 1895080

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي