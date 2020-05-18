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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٧ م

نحو الفی و300 إصابة جديدة بكورونا في ايران والمتعافين أكثر من 95 الف و600

نحو الفی و300 إصابة جديدة بكورونا في ايران والمتعافين أكثر من 95 الف و600

اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور عن آخر احصائيات كورونا في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الإثنين، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و294 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 122 الاف و492 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 69 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و57 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 95 الف و661 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و712  شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 701 الف و 640 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.

رمز الخبر 1904218

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