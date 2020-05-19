  1. الإجتماعي
١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٤٥ ص

خلال 24 ساعة.. تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

خلال 24 ساعة.. تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

اعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل ٢٥٩٣ اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال ال٢٤ الساعة الماضية وهو ثاني يوم تشهد فيه المملكة انخفاضا في الاصابات بعد سلسلة قفزات متتالية.

ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147).
وسجلت المملكة 8 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 320 وفاة.
المصدر: وكالات

رمز الخبر 1904235

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي