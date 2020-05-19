خلال 24 ساعة.. تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147).

وسجلت المملكة 8 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 320 وفاة.

المصدر: وكالات