خلال 24 ساعة.. تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147).
وسجلت المملكة 8 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 320 وفاة.
المصدر: وكالات
اعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل ٢٥٩٣ اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال ال٢٤ الساعة الماضية وهو ثاني يوم تشهد فيه المملكة انخفاضا في الاصابات بعد سلسلة قفزات متتالية.
ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147).
رمز الخبر 1904235
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