وفاة أكثر من 154188 وإصابة مليونين و250 ألفاً بفيروس كورونا في العالم

كما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من مليونين و250 ألف إصابة وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس في نهاية شباط الماضي أكثر الدول تضررا بالوباء بعد تسجيلها 37079 وفاة من أصل 706779 إصابة مؤكدة.

وتأتي إيطاليا بعد الولايات المتحدة باعلانها وفاة 22745 شخصا من أصل 172434 مصابا ثم إسبانيا حيث بلغت حصيلة الوفيات لديها 20 ألفاً و43 حالة وفاة بعد تسجيل السلطات الصحية 565 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية مقارنة بـ 19478 شخصاً أمس.

وأفادت وزارة الصحة الاسبانية بأن إجمالي الإصابات جراء الفيروس وصل إلى 191726 إصابة مقارنة بـ 188068 إصابة أمس فيما تماثل للشفاء 74662 مصابا حتى الآن مقارنة بـ 72963 حالة مسجلة في السابق.

وأشارت مصادر رسمية صادرة عن 10 أقاليم إسبانية إلى وجود ما يقارب 419 ألف مصاب محتمل بفيروس كورونا في البلاد لم يتم فحصهم بالشكل الطبي الخاص بالفيروس بالرغم من وجود أعراض وتشخيصات مشابهة للإصابة بالوباء.

وجاءت فرنسا رابع دولة متضررة بالوباء بإعلانها وفاة 18681 شخصا وتسجيلها إصابة 147969 شخصا ثم المملكة المتحدة بتسجيلها 14576 وفاة و108692 إصابة.

بدورها رجحت هيئة كير انغلاند التي تمثل قطاع دور المسنين المستقلة في بريطانيا وفاة أكثر من 7500 في دور الرعاية في البلاد في حصيلة تعد الأعلى من الأرقام الرسمية.

وقال مدير الهيئة في حديث لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أنه في غياب فحوص لكشف الإصابة بالفيروس فمن الصعب تقديم عدد دقيق للوفيات.

كما أقر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك رداً على سؤال للجنة برلمانية أمس بأن العدد الفعلي للوفيات جراء الفيروس في دور المسنين “أعلى بكثير”.

من جهتها أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت من 1059 شخصا أمس إلى 1111 وفاة اليوم فيما ارتفع عدد المصابين من 27078 إلى 27404.

كما أعلنت السلطات الصحية الهولندية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو 1140 حالة إلى 31589 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3601 حالة وفاة.

وسجلت السويد 111 وفاة جديدة و606 إصابات وأعلنت الدنمارك تسجيل 10 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7242 إصابة.

من جهتها أعلنت السلطات الأفغانية تأكيد إصابة 20 مسؤولا على الأقل يعملون في القصر الرئاسي الأفغاني بعد إجراء فحوصات لهم إثر معاناتهم من أعراض فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 401 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7476 وتسجيل 7 وفيات جديدة.

وفي قطر تم تسجيل 345 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5008 والوفيات إلى 8 حالات وفاة.

وفي السعودية أعلن عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة إلى 8274 والوفيات إلى 92 حالة وفاة بعد وفاة 5 أمس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 325 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248.

المصدر: وكالات