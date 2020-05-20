طهران: رسالة "ترامب" لمدير الصحة العالمية تعد تشكيكا بمهنية واستقلال المنظمة

وفي تغريدة له اليوم الاربعاء كتب موسوي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشان تهديد ترامب مرة اخرى لمنظمة الصحة العالمية: رغم ان الصحة العالمية معرضة للخطر وهي بحاجة الان اكثر من اي وقت اخر للتضامن العالمي والقيادة حول محور العلم، فان رسالة دونالد ترامب لمدير عام منظمة الصحة العالمية تعد تشكيكا بمهنية واستقلال هذه المنظمة.

واضاف: هذا جهد عبثي في الزمن الخاطئ.

وكان الرئيس الاميركي ترامب، قد اعطى منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء ما وصفه بـ "إصلاحات جوهرية" وإلا سيجمد التمويل لها وينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

وقال ترامب في رسالة وجهها إلى منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان ديسمبر 2019.

واعتبر حسب ادعائه أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".