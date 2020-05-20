وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يمثل خطرا عالميا

وفي حديث له، قال محمد جواد ظريف: ان سياسات الكيان الصهيوني ليست سياسات منحصرة على منطقة صغيرة.

وأضاف: أنتم تشاهدون أن الولايات المتحدة ترجح في العديد من الحالات مصالح الكيان الصهيوني حتى على مصالحها. إذ أن المصالح الصهيونية هي التي تدير السياسة الأميركية، وفي اوروبا الوضع كذلك، مضيفا أن هذه معضلة عالمية.

وتابع: من جهة أخرى، فإن أسلحة الدمار الشامل الصهيونية وامتلاك السلاح النووي، فهلا ليس موضوعا محليا، بل هو موضوع إقليمية وحتى عالمي، مبينا أن أكبر تهديد في منطقتنا ناجم عن أسلحة الكيان الصهيوني والسياسات التوسعية لهذا الكيان.

وأوضح: ان عددا كبيرا من الدول الغربية مرتهن اليوم للكيان الصهيوني، وأنتم تشاهدون أنها لا يمكنها حتى من متابعة السياسات التي تخدم المصالح الوطنية لشعبها، ولذلك فإن هذا التصور بأن مشكلة الكيان الصهيوني مشكلة محلية أو عربية ليس تصورا صائبا، مشددا على أن الصهيونية وأخطارهاه تمثل خطرا عاما على السياسة العالمية.

وأعرب ظريف عن أسفه لارتهان مجلس الامن الدولي بحق النقض للولايات المتحدة، حيث نقضت مئات القرارات التي صدرت ضد الكيان الصهيوني./انتهى/