تحرير خرمشهر كان منعطفا خلال الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ قاليباف" في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر جنوب البلاد فی عام 1982، وقال ان تحرير خرمشهر كان بلا شك منعطفا على الصعيد العسكري والدفاعي في فترة الدفاع المقدس، ومن هنا قال الامام الخميني الراحل " ان الله تعالى هو من حرر خرمشهر" وهذا مايشكل ذروة الإيمان بالسنن الإلهية والنصر الالهي للمقاتلين.

واشاد قاليباف بالمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير خرمشهر وحيا الشهداء معتبرا ان تحرير خرمشهر أحدث تغييرا في الابعاد السياسية والعسكرية على مستوى العالم .

كما حيا قاليباف صمود أهالي مدينة دزفول جنوب البلاد بمناسبة يوم المقاومة والصمود، معتبرا ان هذا اليوم يوم دزفول، مدينة المقاومة التي تعرضت الى أكثر من 3 الاف هجوما صاروخيا ومدفعيا وغارات جوية.

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