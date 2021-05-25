  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١:٥٨ م

قاليباف:

تحرير خرمشهر كان منعطفا خلال الدفاع المقدس

تحرير خرمشهر كان منعطفا خلال الدفاع المقدس

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد رضا قاليباف أن تحرير خرمشهر كان نقطة تحول في البعد الروحي والسياسي خلال سنوات الدفاع المقدس وذروة الايمان بالنصر الالهي للمقاتلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ قاليباف" في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر جنوب البلاد فی عام 1982، وقال ان تحرير خرمشهر كان بلا شك منعطفا على الصعيد العسكري والدفاعي في فترة الدفاع المقدس، ومن هنا قال الامام الخميني الراحل " ان الله تعالى هو من حرر خرمشهر" وهذا مايشكل ذروة الإيمان بالسنن الإلهية والنصر الالهي للمقاتلين.

واشاد قاليباف بالمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير خرمشهر وحيا الشهداء معتبرا ان تحرير خرمشهر أحدث تغييرا في الابعاد السياسية والعسكرية على مستوى العالم .

كما حيا قاليباف صمود أهالي مدينة دزفول جنوب البلاد بمناسبة يوم المقاومة والصمود، معتبرا ان هذا اليوم يوم دزفول، مدينة المقاومة التي تعرضت الى أكثر من 3 الاف هجوما صاروخيا ومدفعيا وغارات جوية.
/انتهى/

رمز الخبر 1914763
https://ar.mehrnews.com/news/1914763/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات