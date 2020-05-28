وفاة 63 مصابا بكوفيد19 وارتفاع عدد الوفيات الى 7627 حالة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن كيانوش جهانبور قال: تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 2258 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وقد تم إرقاد 419 شخصا منهم، فيما كان 1839 شخصا منهم من الملامسين، مضيفا: بلغ عدد المصابين بـ"كوفيد19" في البلاد 143849 شخصا.

وتابع: من المؤسف توفي 63 شخصا من المصابين بـ"كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المتوفين بهذا الوباء ليصل إلى 7 آلاف و627 شخصا.

وأعلن جهانبور في جانب آخر من حديثه، أن 112 ألفا و988 شخصا من المصابين تعافوا من المرض، مضيفا أن 2543 شخصا من المصابين بـ"كوفيد19" في حالة حرجة وهم يخضعون حاليا للعناية.

واختتم قوله بأنه تم حتى الآن إجراء 876 ألفا و492 إختبارا لتشخيص "كوفيد19" في البلاد.

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