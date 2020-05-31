روحاني: الاحصاءات تظهر سجلا جيدا للطاقم الطبي في التعامل مع كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني قال: نتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية بخصوص فايروس كورونا في البلاد خلال الاسابيع القادمة.

وأضاف: نأمل بأن تستمر وتيرة إنخفاض الاصابات بالفيروس في البلاد.

وتابع: كافة القطعات الاقتصادية في ايران تعمل من أجل توفير إحتياجات الشعب.

وأعلن أن كافة أركان الحكومة سعت بكل جهدها خلال فترة فايروس كورونا.

وأضاف الرئيس روحاني: نطمئن شعبنا ونقول له بأن اقتصاد البلاد في وضع جيد على الرغم من كل الصعوبات.

هذا وقد اكد الرئيس روحاني اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة ضرورة تقوية وتنمية انتاج السيارات في الداخل والارتقاء بالتكنولوجيا وجودة الانتاج الداخلي وكذلك اضفاء الشفافية والواقعية على اسعار السيارات.

من جانبه قدم وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة حسين مدرس خياباني تقريرا حول اوضاع صناعة السيارات في البلاد ودورها المهم في توفير فرص العمل، وقال، ان وتيرة انتاج السيارات شهدت زيادة خلال النصف الثاني من العام الماضي والشهرين الاولين من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس).

وقدم مدرس خياباني عرضا حول تاثير اجراءات الوزارة في ادارة الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها في سوق السيارات ومواجهة الامتيازات الخاصة غير المشروعة.

كما تم خلال الاجتماع التاكيد على ضرورة التنسيق في سياسة الانتاج والبيع مع الاخذ بنظر الاعتبار القضايا البيئية عبر احلال السيارات الجديدة بدل المتهالكة.

من جانب اخر تم خلال الاجتماع تكليف النظام البنكي في البلاد بتوفير الظروف اللازمة لمنح الاعتمادات لمالكي اسهم العدالة بناء على رصيدهم فيها.

وبعد الاستماع الى تقرير وزير الاقتصاد والمالية بالوكالة عن حجم التقدم الحاصل في الاجراءات المتعلقة بتحرير اسهم العدالة، اكد رئيس الجمهورية حق انتخاب المواطنين في الاستفادة الواعية وكيفية ادارة اسهم العدالة وقال انه ينبغي توفير الظروف اللازمة في هذا المجال./انتهى/