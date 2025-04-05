العميد حيدري: الجيش الايراني من أقوى الجيوش في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كيومرث حيدري قائد القوات البرية للجيش الايراني، في مناقشة حول مستوى قدرة هذه القوة على مواجهة التهديدات: "اليوم، جاهزيتنا على مستوى يمكننا من خلاله، على عكس القوات المسلحة للدول المحيطة بنا، خلق الأمن المستدام في بلدنا".

وأكد العميد حيدري عدم اعتمادنا على الأجانب، وأضاف: "جميع أسلحة فروع القوات البرية الـ23 للجيش إما يتم تصنيعها في القوات نفسها أو يتم توفيرها من قبل وزارة الدفاع، وهذا مؤشر على الاكتفاء الذاتي للبلاد".

وقال قائد القوات البرية للجيش: "اليوم نحن في مكانا من القدرة يمكننا من ابتكار تكتيكات وتقنيات جديدة، في حين أن العدو يجهلها". وبناءً على ذلك، يمكننا أن نقول بأننا أحد أقوى الجيوش وأكثرها كفاءة في العالم.

وأكد أن ولاية الفقيه اليوم واتباع توجيهاته تعد رمزا ملموسا للصراط المستقيم، مؤكدا: "نحن متمسكون بالنظام وولاية الفقيه ولن نسمح للعدو أبدا بارتكاب أي خطأ".

وقال العميد حيدري بشأن آخر التطورات بشأن إغلاق الحدود: "تتمركز 11 لواء من القوات البرية على الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".

وأوضح قائد القوات البرية للجيش أن لدينا خطة مدتها ثلاث سنوات لإغلاق الحدود بشكل كامل، مشيرا إلى: "حققنا تقدما جيدا في إغلاق وتسييج الحدود، ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه المهمة الكبرى في الوقت المحدد".