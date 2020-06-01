أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

كيهان..

اعلان الاحكام العرفية في 25 مدينة امريكية .. امريكا تحولت لبرميل بارود

ايران ..

الخارجية الايرانية .. على الولايات المتحدة سماع صوت شعبها

رسالت ..

مفتي الديار الفلسطينية يحذر من اندلاع حرب دينية مع استمرار الانتهاكات الصهيونية للمقدسات

عصر ايرانيان ..

امريكا والكيان الصهيوني يرحبان بقرار النمسا العدائي ضد حزب الله لبنان

سياست روز ..

اعلان حالة الطوارئ في امريكا التي تحولت لساحة حرب بين مناهضي العنصرية والشرطة

ابرار ..

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يشكل فريقا خاصا للتباحث مع امريكا

مردم سالاري..

خامس ناقلة نفط ايرانية تصل الى فنزويلا رغم الضغوط والتهديدات الامريكية

أبتكار ..

استمرار وتصاعد التظاهرات الغاضبة في المدن الامريكية ضد عنصرية ووحشية الشرطة

جوان ..

تجهيز سلاح الجو السوري بمقاتلات روسية من طراز ميغ 29 محسنة

اطلاعات...

الحرس الوطني يتولى حراسة البيت الابيض مع اتساع دائرة الاحتجاجات و اعلان الاحكام العرفية

آفتاب يزد ..

الكيان الصهيوني يرحب بقرار البرلمان النمساوي ادراج حزب الله لبنان بقائمة الارهاب

حمايت ..

تقدم جو بايدن على ترامب في احدث استطلاعات للرأي في الولايات المتحدة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

وطن امروز ..

في مقالها الذي لا يخلو عنوانه من طرافة ذات مغزى عميق يقول، ايران خمسة امريكا صفر، كتبت صحيفة وطن امروز عن وصول خامس ناقلة نفط ايرانية الى فنزويلا ..

مناورة التحدي الايرانية مقابل الغطرسة الامريكية عبر ارسال خمس ناقلات تحمل الوقود لفنزويلا انتهت بتحقيق انتصار كبير بوصول خامس ناقلة ايرانية للمياه الاقليمية الفنزويلية ومن دون ان تجرؤ امريكا التي ارعدت وازبدت وارسلت سفنها الحربية للبحر الكاريبي لاعتراض هذه الناقلات على القيام بأي تحرك اثر تلويح ن باستعدادها على الرد بشكل حازم .

خمس ناقلات عبرت وباعلام ايرانية المحيط الهندي والبحرين الاحمروالمتوسط والمحيط الاطلسي والبحر الكاريبي الباحة الخلفية لامريكا لتصل فنزويلا رغم انف امريكا.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يحظى باهمية خاصة حول السعودية ينقل عن ناشطين سعوديين اعلانهم عن تشكيل مجلس معارضة لاقالة بن سلمان.. وجاء في التفاصيل..هذا المجلس يضم 18 ناشطا سياسيا مناهضا لولي العهد السعودي بينهم ثلاثة امراء وهدفه انقاذ السعودية من بن سلمان ويقول الناشط السعودي " عبد الرحمن السهيمي " ان بن سلمان يدفع السعودية نحو الانهيار والسقوط بسياساته الداخلية الخاطئة وبمغامراته الاقليمية الطائشة.

وحسب هذا المعارض السعودي هذا المجلس سيتحرك في اطار توضيح مدى خطورة بقاء بن سلمان على الامن والاستقرار في المنطقة للمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية وعلى تسليط الضوء للداخل السعودي على الممارسات القمعية والسلوكيات الطائشة لولي العهد.

جوان ..

صحيفة جوان سلطت الضوء في مقالها ( استعدادات الكيان الصهيوني لضم الضفة الغربية )عن بدء هذا الكيان لتحركات واجراءات خاصة لتنفيذ مخطط ضم اجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

وتقول الصحيفة .. هناك استعدادات امنية صهيونية احترازية واسعة النطاق لمواجهة احتمال تفجر انتفاضة فلسطينية عارمة قد لا تكون الحجارة سلاحها هذه المرة.

فالمخاوف الجدية المطروحة في تل ابيب بشان مخطط ضم الضفة الغربية لاتستبعد وفي ظل الرفض الفلسطيني الشامل وحتى من قبل السلطة برام الله ان تتحول اية انتفاضة فلسطينية الى مواجهة مسلحة ترقى لمستوى حرب حقيقية في الضفة تؤدي لاشعال النار في جبهة غزة ايضا.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في الشأن اليمني في مقالها، فشل مباحثات المجلس الانتقالي اليمني مع السعودية، مباحثات جدة بين المسؤولين السعوديين ووفد المجلس الانتقالي بجنوب اليمن , انتهت بعد يومين من المناقشات دون تحقيق اية نتائج.

هذه المباحثات التي تركزت على المعارك الدائرة في محافظة أبين وخاصة بمدينة زنجبار بين هذا المجلس المدعوم امارتيا وانصار منصور هادي المدعوم سعوديا , اصطدمت بشروط سعودية رفضها رئيس المجلس الانتقالي " عيدروس الزبيدي" او بعبارة اخرئ رفضتها الامارات بشكل غير مباشر ليستمر الصراع بالنيابة بين الحليفين الرئيسيين المتبقيين في التحالف السعودي في الحرب على اليمن.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت قي افتتاحيتها، احلام البيت الابيض.. ترامب وصل للبيت الابيض حاملا شعارات تقول ان الاولوية لامريكا و اعادة عظمتها, ولكنه فتح فصلا جديدا في مسار افولها بانتهاجه لسياسات داخلية ودولية سرعت عمليا من وتيرة الافول الامريكي .

فتذبذب ترامب وعدم التزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية ادى لفقدان العالم لما تبقى من ثقة بامريكا وبنواياها , كما اوجد عزلة دولية متزايدة عليها, وعلى صعيد الداخل كشف فيروس كورونا عن مدى ضعف ادارة ترامب وجاء مصرع امريكي من اصول افريقية على يد الشرطة ليزيح الستار عن تجذر العنصرية في اسس وهيكلية السلطة بامريكا وهو تجذر ساهمت اراء وتوجهات ترامب العنصرية في ظهوره على السطح بشطل صارخ حاملا احتمال تفكك امريكا لكانتونات عرقية .

سياست روز..

صحيفة سياست روز نشرت تقريرا بعنوان، 7500 قنبلة ليزرية لقتل اليمنيين، جاء فيه .. تعتزم ادارة ترامب بيع السعودية سبعة الاف وخمسمائة قنبلة ليزرية لتعزيز قدراتها على مواصلة تدمير اليمن وقتل شعبه، وتقول محافل نيابية امريكية ان الصفقة التي يزيد ثمنها عن نصف مليار دولار مطروحة في جدول اعمال الكونغرس لمناقشتها,

وحسب هذه المحافل فان احتمال رفضها مطروح مع تصاعد الانتقادات للجرائم السعودية باليمن الا ان ترامب دأب على الالتفاف على معارضة الكونغرس في مثل هذه الحالات عبر طرح صفقات كهذه في اطار كونها " اجراء ضروري".