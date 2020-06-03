نرغب بتطوير و تعزيز العلاقات مع ايران أكثر فأكثر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" بعث برقية تهنئة لنظيره الإيراني "محمد باقر قاليباف" بالمنصب الجديد معرباً عن رغبته العميقة بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الصديقة أكثر فأكثر.
/انتهى/
هنأ رئيس مجلس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" نظيره الإيراني "محمد باقر قاليباف" بالمنصب الجديد معرباً عن رغبة العراق بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" بعث برقية تهنئة لنظيره الإيراني "محمد باقر قاليباف" بالمنصب الجديد معرباً عن رغبته العميقة بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الصديقة أكثر فأكثر.
/انتهى/
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