https://ar.mehrnews.com/news/1904758/ ٠٦/٠٦/٢٠٢٠ ٢:٣١ م رمز الخبر 1904758 السياسة السياسة ٠٦/٠٦/٢٠٢٠ ٢:٣١ م عندما يكون الأسيست أجمل من الهدف يظهر هذا الفيديو أفضل وأجمل أسيستات كرة القدم لأفضل اللاعبين في العالم. تحميل 47 MB رمز الخبر 1904758 سمات كرة القدم ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو ريال مدريد برشلونه مطالب مرتبط ميسي يفوز بالكرة الذهبية السادسة ميسي الايراني شبيه الارجنتيني في شوارع طهران /صور ميسي يطلب التعاقد مع خمسة لاعبين ميسي يعود بالأرجنتين والبرازيل تواصل الصدارة ليونل ميسي يواصل التدريبات مع برشلونة ميسي يدعو شبيهه الايراني للقائه في برشلونة التشكيل المتوقع.. ميسي وبنزيما يقودان برشلونة والريال أفضل الحركات والمراوغات لليونيل ميسي في مونديال روسيا
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