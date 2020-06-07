ظريف يعزي بوفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أصدر بيانا عزى خلاله بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الفقيد "رمضان عبد الله شلح".

وإستهل ظريف بيانه بالآية القرآنية الشريفة: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».

وأعرب ظريف عن عن أسفه الشديد لوفاة الفقيد "رمضان عبدالله شلح" بعد قضاء عمر في الجهاد والنضال المخلص والتضحية من أجل القضية الفلسطينية ومبادئها.

وأشار ظريف الى تاريخ شلح في النضال والمواجهة مع الكيان الصهيوني، ومواقفه الشجاعة في مسار الجهاد والتضحية والمقاومة من أجل تحرير فلسطين، رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة.

وقال ظريف: أن الدكتور رمضان شريف كان يتسم بشخصية متواضعة وحكيمة وتوجهاته ترمي الى التقريب (بين الفصائل الفلسطينية)، وكان يحيط علماً بنمط التحولات في المنطقة والعالم، وكان يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الوحدة بين كافة أبناء وفصائل الشعب الفلسطيني والامة الاسلامية ، كما أيضا كان يهتم بتقدم ونجاح الجمهورية الاسلامية كبلد داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وتقدم ظريف بتعازيه الحارة للشعب الفلسطيني سيما الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة وكافة المقاومين واسرة الفقيد، مشيرا إلى ان الفقيد سوف يبقى حياً كرمز للمقاومة والنضال في ضمائر كافة الشعوب المطالبة بالحرية سيما الشعب الفلسطيني وايران./انتهى/.