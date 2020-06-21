تطبيع السعودية مع الكيان الصهيوني هو لعب بالنار

قال "امير عبد اللهيان" في كلمته بمراسم تكريم الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي "رمضان عبد الله شلح": "ان الفقيد الراحل كان خير خلف لخير سلف وهو الدكتور الشهيد "الشقاقي".

وأكّد أنّ الدكتور "رمضان شلح" كان يشيد بمشروع المقاومة ودعم "ايران" على مدى تحركه بين "دمشق" و"بيروت".

ولفت إلى أن الراحل "رمضان شلح" كان يعتبر الكفاح ضد الكيان الصهيوني يقتصر على طريق المقاومة، وأضاف : نظرة الشهيد "قاسم سليماني" كانت كنظرة الفقيد "رمضان شلح" والسيد "حسن نصر الله" في إنشاء حركة ثقافية مناهضة للصهيونية .

وزاد: "الفقيد كان يهتم بالحفاظ على كيان الأمة الاسلامية وينظر الى فلسطين ضمن رقعتها الجغرافية، واستطرد قائلاً: "التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يقدم المساعدة للسعودية ولا يمكنه أن يضمن الأمن للمنطقة، وعلى السعودية أن تعلم بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني لهو لعب بالنار".

وقدم النصح لبعض الحكام العرب بعدم الوقوف في الاتجاه المعاكس لقضية فسطين: "تحرير القدس وعد إلهي وكلام القائد آية الله العظمى "الخامنئي" في هذا الشأن نابع من تجاربه في المقاومة".