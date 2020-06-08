  1. السياسة
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٤ ص

مجلس "التعاون الإسلامي" يعلن اجتماعاً طارئاً رداًعلى نتنياهو

مجلس "التعاون الإسلامي" يعلن اجتماعاً طارئاً رداًعلى نتنياهو

تعقد منظمة "التعاون الإسلامي" اجتماعاً طارئاً لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني بضم أجزاء من فلسطين المحتلة.

وأفادت وكالة مهر نقلا عن قناة "القدس اليوم"، أنه سيعقد يوم الأربعاء القادم اجتماعاً مجازياً لمنظمة "التعاون الإسلامي" مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديدات الكيان الصهيوني بضم أجزاء من فلسطين المحتلة.

ويرأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان بن عبد الله"، وسيتم الاجتماع بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" "يوسف العثيمين".

وقال ممثل منظمة "التعاون الإسلامي" في فلسطين "أحمد الرويضي" أنه سيتم بحث الخطوات الفلسطينية إلى جانب التحركات السياسية والقانونية التي ستقوم بها الدول الاسلامية دعماً لفلسطين على كافة المستويات الدولية لمواجهة خطوات الاحتلال بالضم والاستيطان.

رمز الخبر 1904817

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