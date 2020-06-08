مجلس "التعاون الإسلامي" يعلن اجتماعاً طارئاً رداًعلى نتنياهو

وأفادت وكالة مهر نقلا عن قناة "القدس اليوم"، أنه سيعقد يوم الأربعاء القادم اجتماعاً مجازياً لمنظمة "التعاون الإسلامي" مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديدات الكيان الصهيوني بضم أجزاء من فلسطين المحتلة.

ويرأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان بن عبد الله"، وسيتم الاجتماع بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" "يوسف العثيمين".

وقال ممثل منظمة "التعاون الإسلامي" في فلسطين "أحمد الرويضي" أنه سيتم بحث الخطوات الفلسطينية إلى جانب التحركات السياسية والقانونية التي ستقوم بها الدول الاسلامية دعماً لفلسطين على كافة المستويات الدولية لمواجهة خطوات الاحتلال بالضم والاستيطان.