أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

قدس..

- القائد مخاطبا بحرارة الناقلات الايرانية لفنزويلا... حركتكم الجهادية رفعت رأس البلاد.

اطلاعات ..

- رئيس السلطة القضائية .. الاصوات المنادية بالحرية والعدالة في الغرب لا يمكن اخمادها بالقمع .

ايران ..

- تصاعد الاجواء المناهضة لامريكا في العراق مع اقتراب بدء مباحثات بين بغداد وواشنطن.

كيهان ..

عشية بدء مباحثات عراقية امريكية ..الحشد الشعبي يؤكد ضرورة خروج القوات الامريكية .

آرمان ملي ..

- في تصعيد امريكي جديد.. واشنطن تفرض ضغوط حد اقصى اقتصادية على دمشق.

آفتاب يزد..

- تبلور مواقف داخل الحزب الجمهوري مناهضة لترامب يزيد من احتمال هزيمته في الانتخابات.

ابرار ...

- دخول رتل شاحنات عسكرية امريكية تحمل ذخائر حربية من الاراضي العراقية الى سوريا.

سياست روز ..

- رئيس وزراء العنصريين بوريس جونسون يعتبر التظاهرات المناهضة للعنصرية شغبا يجب اخماده .

وطن امروز ..

- داعشي سابق يدلي باعترافات حول تعاونه مع المخابرات البريطانية في سوريا.

أبتكار ..

- الخارجية الصينية .. التزام جميع الاطراف بالاتفاق النووي السبيل الوحيد للحيلولة دون انهياره.

حمايت ..

- حركة انصار الله .. الامم المتحدة لا تقدم المساعدات الطبية اللازمة لليمن رغم تفشي كورونا.

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

آرمان ملي ..

- كتبت صحيفة آرمان ملي في افتتاحيتها ( هذه ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة ) عن الاحتجاجات والتظاهرات الغاضبة المناهضة للعنصرية في امريكا , قائلة ..

(( ليس هناك شك في ان التظاهرات الحاشدة المناهضة للعنصرية التي تشهدها امريكا قد زعزعت مكانتها بشكل اكبر في العالم)).

وزادت من الشكوك الدولية حول مدى قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على الاوضاع الداخلية فيها وهي التي تدعي كونها قوة عظمى وتقحم انفها في كل كل شيئ وكل مكان في العالم خلف شعارات براقة ثبت اليوم عدم التزام امريكا بها حتى مقابل شعبها.

ان هذه الحتجاجات وهي ليست الاولى من نوعها لن تكون الاخيرة ابدا في مجتمع ونظام مبنيان على اسس عنصرية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( مصر واستعراض العضلات مقابل تركيا ) في مناطق الحدود مع ليبيا , عن انتشار انباء وتقارير دولية تتحدث عن تحركات مصرية لنشر قوات واسلحة ثقيلة في مناطق حدودها مع ليبيا , وتقول الصحيفة ..

(( اذا ماصحت مثل هذه الانباء فسيكون مثل هذا التحرك استعراضا للقوة ولمدى قدرة مصر على تغيير المعادلات في ليبيا))

وذلك بعد رفض حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا لمبادرة الرئيس المصري الداعية لوقف اطلاق النار في ليبيا وهي مبادرة طرحها السيسي في لقائه مع الجنرال خليفة حفتر بالقاهرة واعتبرتها طرابلس محاولة لانقاذ حفتر بعد سلسلة هزائم قواته.

رسالت ..

صحيفة رسالت سلطت الضوء على ( اعتقال الصهاينة عشرات الفلسطينيين في القدس) وجاء في تقرير للصحيفة بهذا المعنى ..

(( اعتقل الجنود الصهاينة في مداهمات ليلية واسعة ومتزامنة لعدة احياء في القدس , عشرات الفلسطينيين بينهم اعضاء في حركة فتح ))

وقام جنود الاحتلال بترويع اعضاء الاسر الفلسطينية التي شملتها المداهمات وذلك في تطور ترى جهات فلسطينية بانه يرتبط بسيناريو لاخلاء احياء فلسطينية كاملة في القدس في اطار مخطط الضم .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الحشد الشعبي قلق من التركيبة الامريكية لفريق المفاوضات )عن الاجواء في العراق عشية بدء بغداد وواشنطن لمفاوضات مهمة .

وجاء في الصحيفة .. (( هناك انتقادات شديدة من قبل قوى وتيارات المقاومة في العراق لطبيعة تركيبة الفريق العراقي في المفاوضات مع امريكا)).

فالحشد الشعبي لم يخف مخاوفه من وجود اعضاء في هذا الفريق يحملون جنسيات امريكية عراقية مزدوجة .

كما ان هناك مخاوف جدية في اوساط قوى المقاومة من احتمال انحراف مثل هذه المفاوضات عن هدف اخراج القوات الامريكية, لذلك دعت هذه القوى لمشاركة ممثلين عنها في هذا الفريق.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في تعليقها ( السيسي وسياسة العصا والجزرة )، عن تطورات ترتبط بموقف القاهرة ازاء تفاعلات ومستجدات الازمة الليبية , ونقرأ في الصحيفة .. (( هناك انباء دولية عن تعليمات اصدرها الرئيس المصري لحشد قوات مصرية واسلحة ثقيلة في مناطق الحدود مع ليبيا ))

ان مثل هذا التطور يحمل مؤشر واضح على استخدام السيسي لسياسة العصا والجزرة في التعامل مع الازمة الليبية ,

فالحديث عن ارسال قوات للحدود مع ليبيا جاء بعد رفض حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا لمبادرة السيسي الداعية لوقف اطلاق النار في ليبيا , وهذا التوقيت يعكس عزم القاهرة على تصعيد الضغوط على طرابلس لدفعها للموافقة على تلك المبادرة .

كيهان ...

في الشان العراقي ,كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( مفاوضات بغداد واشنطن وموضوع خروج امريكا ) ... كل شيئ بشأن هذه المفاوضات سيبقى مرهونا بما ستتمخض عنه..

(( في حالة تحقيق هذه المفاوضات هدف اخراج القوات الامريكية فسيكون الامر انجازا مهما للكاظمي والا فانها ستكون خطرا داهما))

وذلك مع تصاعد اجواء الكراهية لامريكا في الداخل العراقي وتاكيد القوى السياسية الاثقل في العراق على ضرورة ان يكون الهدف من وراء دخول الحكومة لمثل هذه المفاوضات اخراج القوات الامريكية.