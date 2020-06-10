العراقيون لا يثقون بالوعود الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "الكرعاوي" في حديث صحفي قال:" إنّ الحشد الشعبي لا يثق بأي أتفاق أو وعد من الجانب الأمريكي”. مشيراً الى أنّ الولايات المتحدة مصلحتها فوق كل شيء وهي مستعدة أن تلغي كل الاتفاقات كما فعلوا في الملف الإيراني.

وأضاف، أن أي تفاوض سياسي أو اقتصادي مع الجانب الأمريكي يجب أن يصبّ في هيبة العراق وعمقه الاقليمي ويحفظ سيادته ويعود بالفائدة على البلاد بالكامل، محذراً من ما يدور في الغرف المظلمة للخروج باتفاقات تحافظ على مصلحة أمريكا في العراق.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء "هشام داود" يوم أمس أن الحوار مع واشنطن سيبدأ يوم ١١ من الشهر الحالي وسيتضمّن ملفات اقتصادية وثقافية وزراعية وصناعية.