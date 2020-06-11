مواجهات مع قوات العدو وحملة اعتقالات في الضفة والقدس

وأفاد مركز إعلام القدس أن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية، بين الشبان وقوات العدو التي اقتحمت حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وأضاف المركز أن قوات العدو اعتقلت 6 مقدسيين بينهم طفل بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام مسجد الأربعين في العيسوية،.

وأطلق جنود العدو الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين في حين رد الشبان بالمفرقعات والحجارة والزجاجات الحارقة؛ وفق مصادر محلية.

وتتعرض بلدة العيساوية لاقتحامات يومية من قوات العدو بهدف التضييق على المواطنين المقدسيين وتنفيذ حملات اعتقال تطال شبانًا وأطفالًا.

وكان تقرير للدائرة الإعلامية لحركة حماس رصد تصاعداً في اقتحامات قوات الاحتلال لأحياء القدس خلال مايو الماضي، والتي بلغ عددها (53) اقتحاما، و(24) مداهمة للمنازل، و(107) حالات اعتقال.

وفي جنين، أفاد مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات العدو اعتقلت شابين عقب تفتيش منزليهما في دير أبو ضعيف شرق جنين.

وفي بلدة قباطية، اعتقل جنود العدو شابا عقب اقتحام منزله وتفتيشه، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات.

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