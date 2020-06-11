ترامب يعتبر مدينة سياتل تحت سيطرة من يصفهم إرهابيين محليين

وانتقد ترامب، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن "حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، وعمدة المدينة جيني دوركان، وحثهما على اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد أعمال الشغب"، مطالبًا إياهم باستعادة مدينتهم الآن، "وإذا لم تفعلوا، فسأفعل أنا ذلك. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الفوضويين الكارهين على الفور".