حسين عرنوس إلى سُدّة مجلس الوزراء في سوريا.. من هو رئيس الحكومة الجديد؟

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه وتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية".

وشهدت الليرة السورية مؤخرا تراجعا كبيرا في قيمتها أمام الدولار إذ تخطت حاجز الـ3000 ألاف ليرة سورية للدولار الواحد، وهي سابقة من نوعها منذ بداية الأزمة السورية، ما أثار استياء كبيرا في الشارع السوري الذي انعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية.

من هو حسين عرنوس؟

رئيس "مجلس الوزراء" منذ 11 يونيو (حزيران) 2020، الجمهورية العربية السورية.

وهو وزير الموارد المائية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

مواليد 1953 قرية التح منطقة معرة النعمان بمحافظة إدلب.

تخرج من كلية الهندسة المدنية بـ”جامعة حلب” عام 1978.

شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان بين 2016 و2018، ووزير الأشغال العامة بين 2013 و2016 قبل أن يتم دمج وزارتي "الأشغال العامة" و"وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" عام 2016.

كما كان محافظاً للقنيطرة عام 2011، ومحافظاً لدير الزور بين 2009 و2011، ومديراً عاماً لـ"المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية" بين 2004 و2009، وتولى منصب معاون وزير المواصلات بين 2002 و2004.

وشغل أيضاً منصب المدير العام لـ "الشركة العامة للطرق" بين 1992 و2002، ورئيس "نقابة المهندسين" فرع إدلب بين 1989 و1994، ومدير فرع "الشركة العامة للطرق" بين 1983 و1992.