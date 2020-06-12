  1. السياسة
١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٥ ص

روحاني: توجد مسؤولية مشتركة على عاتق ايران وروسيا لتوفير أمن المنطقة

روحاني: توجد مسؤولية مشتركة على عاتق ايران وروسيا لتوفير أمن المنطقة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن هناك مسؤولية ومصالح مشركة بين ايران وروسيا من أجل توفير الأمن في المنطقة والمباحثات جارية بين البلدين بهذا الصدد على مختلف المستويات، ومن الضروري الاستمرار فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني أبرق برسالة تهنئة الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهنئا اياه والشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية.

وقال روحاني في الرسالة: شهدت العلاقات بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة تطورا كبيرا في إطر المصالح المشتركة، وانني متأكد أنه بناءا على التجارب القيمة في الماضي ستتوسع العلاقات أكثر من السابق في اطار المصالح وبهدف رفع مستوى الرخاء والرفاهية لدى الشعبين ايراني والروسي.

واكد: لايران وروسيا مسؤولية ومصالح مشتركة في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وهناك مباحثات جارية على مختلف المستويات في هذا الاطار، ومن الضروري الاستمرار فيها.

وفي نهاية البرقية تمنى روحاني التوفيق لبوتين والعزة والشموخ للشعب الروسي./انتهى/.

رمز الخبر 1904935

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 12 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي