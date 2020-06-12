روحاني: توجد مسؤولية مشتركة على عاتق ايران وروسيا لتوفير أمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني أبرق برسالة تهنئة الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهنئا اياه والشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية.

وقال روحاني في الرسالة: شهدت العلاقات بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة تطورا كبيرا في إطر المصالح المشتركة، وانني متأكد أنه بناءا على التجارب القيمة في الماضي ستتوسع العلاقات أكثر من السابق في اطار المصالح وبهدف رفع مستوى الرخاء والرفاهية لدى الشعبين ايراني والروسي.

واكد: لايران وروسيا مسؤولية ومصالح مشتركة في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وهناك مباحثات جارية على مختلف المستويات في هذا الاطار، ومن الضروري الاستمرار فيها.

وفي نهاية البرقية تمنى روحاني التوفيق لبوتين والعزة والشموخ للشعب الروسي./انتهى/.