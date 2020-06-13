"الجبهة الشعبية": الإمارات تساند الكيان الصهيوني ضد مصالح الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الأناضول"، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتهمت الإمارات بتمكين الكيان من تحقيق أهدافه ضد مصالح وأمن الشعوب العربية.

وقالت "الجبهة الشعبية" في بيان لها: إن "المقال قفزة للأمام في تظهير دور الإمارات في مسار التطبيع الذي تعمل على إشاعته وتوسيع دائرته مع الكيان الصهيوني".

وأضافت أن "المقال وسيلة ضغط في هذه الفترة على الفلسطينيين كي يرضخوا لخطة ترامب (صفقة القرن) وما يتولد عنها من خطط الضم وغيرها".

وأكّد "العتيبة" في المقال أن الإمارات "يمكن أن تكون بوابة مفتوحة تربط الكيان الصهيوني بالمنطقة والعالم".

وقال إن "أبو ظبي قدمت حوافز وجوانب إيجابية لصالح الكيان المحتل من أجل ضمان أمن أكثر وعلاقات مباشرة وترحيب متزايد مع الكيان".

وذكر أن الإمارات بادرت تجاه التطبيع بإيجابية من خلال تصنيف تنظيم "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وشجبها لما وصفه بـ"تحريض حركة حماس".