رئيس الموساد يقوم بجولة في العالم العربي للترويج لمخطط الضم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة "كان"، أنّ "يوسي كوهين" يهدف من هذا الإجتماعات إلى تخفيف حدة ردود أفعال الدول العربية تجاه خطوة الضم.

ولم تحدد القناة أسماء المسؤولين أو الزعماء الذين يعتزم رئيس "الموساد" الاجتماع معهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصر والأردن على ما أوردته القناة الصهيونية.

جدير بالذكر، أنّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" أعلن في أكثر من مناسبة، أن حكومة الكيان تريد الشروع في عملية الضم التي ستشمل 30٪ من مساحة الضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.