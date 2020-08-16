ناشطون عراقييون يطلقون هاشتاغ #التطبيع_خيانة

وافادت وكاله مهر للأنباء، ان ناشطين اعلاميين عراقيين غردوا على حسابهم على "تويتر" قائلين ان عبارة اتفاق السلام بين الامارات والكيان الصهيوني مضحكة جدا، لان الامارات لم تكن يوما في حالة حرب ضد الكيان المحتل.

وفيما غرّد آخرون: "ما الذي دفع الامارات الى التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني؟ هل لديها حدود مغتصبة وسيادة مبتورة وحقوق تاريخية حتى تهرول للتطبيع".

فيما قال "عزت الشابندر": "عندما تصبح مسألة التطبيع بين العرب والكيان الصهيوني وكأنها مسألة سياسة قابلة للنقاش والاجتهاد فاقرء على هذه الامّة السلام، واعلم ان وعد الله قادم لا محال".

وكتب "ماجد شنكالي": "الامارات تعلن رسميا التطبيع مع الكيان الصهيوني وترامب يعتبره نصرا لان الاتصال بين محمد بن زايد ونتنياهو تم من خلاله، مصر والاردن وعمان والامارات وستلحقها دول اخرى مستقبلا وفي مقدّمتها البحرين وقطر.

المقاومة وتحرير القدس اصبحت شعارات من الماضي. #التطبيع_خيانة".

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