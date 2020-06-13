  1. السياسة
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٧:٤٢ م

الحرس الثوري الايراني يضبط كمية كبيرة من المخدرات في الخليج الفارسي

الحرس الثوري الايراني يضبط كمية كبيرة من المخدرات في الخليج الفارسي

نجح جنود بحرية الحرس الثوري الايراني في ضبط كمية كبيرة من المخدرات بوزن 888 كيلوغراما في مياه الخليج الفارسي.

وقال قائد المنطقة البحرية الخامسة التابعة لبحرية الحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي الادميرال علي عظمائي، في تصريحه اليوم السبت، إن بحرية الحرس الثوري استطاعت رصد زورق يعمل بمحرك 350 في مياه الخليج الفارسي يحمل على متنه كمية كبيرة من المخدرات.

واضاف: إن كوادر بحرية الحرس الثوري أوقفوا الزورق وضبطوا 840 كيلوغراما من الافيون و 48 كيلوغراما من الهروين.   

وتابع: إنه تم ضبط أنصال من بنادق كلاشينكوف في الزورق ايضا.

وأكد عظمائي ان الحرس الثوري يعمل جنبا الى جنب مع كوادر الشرطة في مكافحة تهريب المخدرات كما حقق نجاحات لافتة في مهمات القضاء على عصابات تهريب السلع ايضا.  

رمز الخبر 1904970

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