مسؤول: الحرس الثوري يستولي على سفينة تحمل وقودا مهربا في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول أشار خلال تصريحه الى القبض على 12 شخصا تورطوا في هذه القضية.

وقال إنه سیتم مصادرة جميع ممتلكات المتورطين في عمليات التهريب المنظم للوقود المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الحكومة بما في ذلك السفينة التي تم التهريب من خلالها بالإضافة إلى دفع الغرامات والسجن وذلك بموجب المادة 20 من قانون مكافحة تهريب البضائع.

وأشار الى تسليم الوقود المضبوط من السفينة المذكورة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية وفق الإجراءات القانونية وإعادته إلى دورة التوزيع القانونية.

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