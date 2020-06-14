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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٣٨ ص

هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب محافظة فارس جنوب ايران

هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب محافظة فارس جنوب ايران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاحد ضواحي مدينة بيرم بمحافظة فارس جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال ضرب ضواحي مدينة بيرم في الساعة الثانية و 34 دقيقة و 15 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 4 دقائق و 15 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 9 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.64 والطول الشرقي 53.39 درجة.

كما ضرب زلزال اخر بقوة 4.6 ريختر وفي عمق 12 كم من سطح الارض ضواحي مدينة محملة في محافظة فارس في الساعة الثالثة و 45 دقيقة و 3 ثوان بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 15 دقيقة و 3 ثوان مساء السبت بتوقيت غرينتش)

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزالين.

رمز الخبر 1904977

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