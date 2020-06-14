تصاعد حدّة التوتر بين القوات الروسية والامريكية

وذكر موقع “الوطن أون لاين” السوري أن قوات روسية مؤلفة من 8 مدرعات عسكرية توجهت صباح اليوم من "القامشلي" إلى "تل تمر" وعبرت من حواجز القوات الأمريكية الموجودة على طريق “M4” قرب “تل البيدر” بريف الحسكة من دون التوقف عندها، على حين قامت 4 عربات أمريكية بمطاردة العربات الروسية، ولا يزال التوتر متواصلاً بين الطرفين حتى اللحظة وفق المصادر.