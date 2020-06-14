اللواء باقري: مهمات القوات المسلحة في اقرار الامن مازالت مستمرة

واشار اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، في اجتماع مقر وحدة الإمام رضا (ع) الصحية والعلاجية للقوات المسلحة اليوم (الأحد) ، الى أهمية الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. وقال ان ما تم التوصل اليه فيما يتعلق بمكافحة كورونا حتى الآن هو أن الفيروس غير معروف وغامض ولا يمكن التنبؤ به.

واضاف ان هذا الفيروس بامكانه التكيف دوما مع الظروف المختلفة واوضح ان الغموض حول ماهية هذا الفيروس يجعل التعامل معه أصعب، كما أظهرت التجربة حتى الآن انه لا يمكن للمرء الاعتماد على التوقعات في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الفيروس في المستقبل ، قال اللواء باقري ان المؤسسات المختلفة للقوات المسلحة قامت لحد الان بالأنشطة البحثية اللازمة في هذا المجال .

واكد ضرورة ان تكون لدينا خطة للأشهر التسعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار) وأن نقوم بتنيفيذ البرامج التاهيلية والتدريبية والدفاعية في ظل الالتزام بالبروتوكولات الصحية وأضاف إن مهمات القوات المسلحة في اقرار الامن مازالت مستمرة وستتواصل بالتزامن مع التصدي لفيروس كورونا ومنع تفشيه.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة الحفاظ على جهوزية القوات المسلحة ، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع في مختلف الظروف ، وقال إن مهام القوات المسلحة مستمرة ولن تتوقف وقد مارست انشطتها في مختلف مجالات التعليم والمناورات والتدريب والمهام العادية الأخرى رغم ظروف مرض كورونا.