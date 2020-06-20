الموافقة على السياسة المقترحة لخطة التنمية السابعة في قطاع الدفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ترأس اللواء "محمد باقري" رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اجتماع اللجنة الدائمة للدفاع المدني في مقر القوات المسلحة، حيث حضره رئيس منظمة الدفاع المدني "غلام رضا جلالي" وأعضاء آخرين في اللجنة.

وقدم رئيس منظمة الدفاع المدني وأمين اللجنة الدائمة للدفاع المدني تقرير عن آخر التطورات وأهم الأحداث والإنجازات في هذا المجال، كماقما بشرح السياسات العامة المقترحة لتطوير خطة التنمية السابعة للجمهورية الإسلامية.

وكما تقرر إرسال هذه السياسة المقترحة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد مناقشة مقترحات الأعضاء تمت الموافقة على تطبيق سياسة خطة التنمية السابعة.