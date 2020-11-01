دخول 20 ألف ضابط سنويًا إلى جامعات القوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، التي اختتمت اليوم الأحد في الأركان العامة للقوات المسلحة ، بذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم والإمام صادق (ع) وأسبوع الوحدة.

وأضاف: "ستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير التعاون التربوي والعلمي والبحثي بين هاتين المجموعتين الكبيرتين، القوات المسلحة وجامعات الدولة ومعاهد البحوث".

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة لديها 14 جامعة وما مجموعه 30 جامعة وكلية ومعهد أبحاث يزورها نحو 20 ألف من ضباطنا الشباب سنويًا.

وقال اللواء باقري: "المجمعات البحثية القيمة للغاية في القوات المسلحة في مجالات الدفاع والأمن والمجالات الأخرى ذات الصلة تشارك في الأنشطة العلمية".

وأكد: في مختلف المجالات، سواء الصناعة التي شكلت صناعة الدفاع في البلاد أو العلوم الإنسانية، والتي تدعم مختلف القضايا في الأمن والدفاع عن البلاد، تجري القوات المسلحة البحوث والأنشطة.

وأوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن هناك مجالات مختلفة للتعاون بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وقال: تتطلب المجالات الأخرى التعاون على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه.

وقال اللواء باقري: "بموجب هذه المذكرة، من المتوقع أن تناقش مجموعة عمل مشتركة التفاصيل مع بعضها البعض، وإن شاء الله، سيتطور تعاوننا الذي كان قائماً في الماضي بشكل كبير"./انتهى/