طيران العدوان السعودي يشن أكثر من 40 غارة على عدة محافظات اليمن

وشن طيران العدوان شن 32 غارة على صلب والخانق بمديرية مجزر خلال الساعات الماضية.
وفي الجوف شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف.
أما في صعدة فشن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر
وفي حجة شن غارة على مديرية حرض.
شن طيران العدوان السعودي اليوم الأحد، أكثر من 40 غارة على عدد من المحافظات منها 32 غارة على محافظة مأرب.
وشن طيران العدوان شن 32 غارة على صلب والخانق بمديرية مجزر خلال الساعات الماضية.
وفي الجوف شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف.
أما في صعدة فشن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر
وفي حجة شن غارة على مديرية حرض.
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