الجيش العراقي يضبط منصّة صواريخ كانت موجّة على القوات الأمريكية

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش في بيان: “تمكنت قواتنا اليوم من رصد سيارة تحمل منصات إطلاق صواريخ "كاتيوشا" وتحديداً في منطقة "الراشدية" قرب بغداد من جهة الشمال الشرقي”.

وأضافت: “أثناء الاقتراب منها (السيارة) انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر وتمت السيطرة عليها وإبطال جميع الصواريخ المتبقية”.

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" على القاعدة العسكرية ذاتها المعروفة باسم “التاجي” شمال بغداد والتي تضم جنوداً أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي، وفق بيان للجيش العراقي.

حيث تتكرر الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق في الفترة الأخيرة رافضة التواجد الأمريكي في المنطقة .