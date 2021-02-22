عمليات الوصول للمنشآت النووية خارج اتفاق الضمانات ستتوقف جميعاً منتصف الليلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن غريب آبادي قال في تصريح للصحفيين مساء اليوم الاثنين بان جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الايرانية خارج اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتوقف بدءا من منتصف الليلة وفقا للقانون الصادر من قبل مجلس الشورى الاسلامي حول المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر.

واضاف وفقا لارنا: انه بدءا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم سوف لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج اطار اتفاق الضمانات وقد تم اصدار الايعازات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد.

وكان مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات اكثر في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ووفقا للمادة 6 من القانون المذكور فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون مكلفة بعد شهرين من اصدار القانون، بناء على البندين 36 و 37 من الاتفاق النووي، وقف عمليات الوصول للمنشآت النووية الايرانية للمراقبة وعمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

وحددت ايران يوم 23 شباط/فبراير حسب القانون الصادر لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.

/انتهى /