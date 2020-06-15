سجلت ايران 113 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والإصابات تلامس الـ2،500

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 449 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 189 الاف و 876 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 113 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و950 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 150 الف و590 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و765 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ونوهت بأنه لحد الان اجري مليون و269 الف و194 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.