انطلاق إجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملف ايران النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الموسمي لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ اليوم الإثنين في مدينة فيينا وسيستمر لغاية الـ19 من يونيو / حزيران.

ويذكر أن المحور الرئيسي لهذا الاجتماع هو دراسة آخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات ايران النووية ومدى التزامها بالاتفاق النووي.

واعلن أوليانوف في تغريدة له على تويتر أن الاجتماع الافتراضي لمجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بدأ وسيقوم رئيس الاجتماع بعقد اجتماع آخر بحضور أعضاء المجلس إذا كان من الضروري اتخاذ أي قرار بسبب الخلافات، ليتم التصويت عليه كالمعتاد.

وأضاف: لن يكون هناك أي تصويت افتراضي.