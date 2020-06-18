باحثون ايرانيون ينتجون عقارًا لعلاج الإكتئاب/ من أي مادة استخلصوه ؟!

وكالة مهر للأنباء، وتحتوي أقراص كروسينا على مادة (crocin) النشطة المستخلصة من الزعفران، وتم تطويرها لأول مرة من قبل شركة معرفية ايرانية اذ أظهرت الدراسات السريرية على الزعفران والكروسين أن هذا العقار له تأثيرات علاجية على الاكتئاب والقلق.

ويحتوي الكروسين، الذي يستخدم كمكمل دوائي، على خصائص مضادة للاكتئاب، وأظهرت التجارب السريرية الآثار العلاجية الواضحة للعقار على الاكتئاب والقلق والصحة النفسية مقارنةً بالادوية الاخرى.

وتشمل هذه الخصائص تأثيرها العلاجي في مرض الزهايمر وتحسين الذاكرة، وزيادة حدة البصر لدى كبار السن، والوقاية والعلاج من اضطرابات الشبكية لدى مرضى السكري، وعلاج الاضطرابات الجنسية، والسيطرة على سكر الدم وتنظيمه.

ووفقًا للبحث، فإن الزعفران فعال في علاج الاكتئاب والسيطرة على مرض الزهايمر والاضطرابات النفسية كالأدوية الكيميائية الشائعة، ومن التأثيرات البارزة لهذا الدواء تقليل الالتهاب وتسمك الشبكية في المرضى الذين يعانون من اعتلال الشبكية بسبب السكري.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة سينا بويش المعرفية “أحمد مهاجري” ونظرًا لخصائصه القوية المضادة للأكسدة، يمكن أن يكون لأقراص Crosina تأثيرات وقائية وعلاجية على الاضطرابات والمضاعفات القلبية – الوعائية والدماغية. وأظهرت الدراسات الأولية فعالية الكروسين في علاج الأمراض الالتهابية مثل الستيوارتريت ويمكن أيضًا استخدام الزعفران لعلاج السمنة وفقدان الوزن.

وتابع: “ليس لهذا المنتج نموذج اجنبي حيث للمرة الأولى يتم فيها إنتاج أقراص Crosina وثمة اقراص وكبسولات من الزعفران في العالم تختلف عن الكروسين النقي.”

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