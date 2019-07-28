رئيس هلال الأحمر الإيراني: لا يزال طريق دخول الأدوية إلى البلاد مغلقا

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء إن رئيس جمعية هلال الأحمر الإيراني علي أصغر بيوندي الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والمتمثلة بفرض عقوبات على قطاعات أساسية بالنسبة للمواطن الايراني كقطاع الدواء والمستلزمات الطبية مشددا على ضرورة أن لا يتضرر هذا القطاع الهام بالعقوبات وأن يتم معالجته بأسرع وقت ممكن.

وأوضح قائلا " رغم إن هذا القطاع مستثنى من أي عقوبات كما تنص الاتفاقيات الدولية إلا أن إيران وبسبب إغلاق حساباتها وعدم إمكانها لنقل الأموال من أجل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية فإنها عمليا تتاثر بهذه العقوبات الظالمة".

وأكد أن طهران قدم اعتراضا للجنة الدولية والصليب الأحمر والجهات المعنية في هذه القضية معربا عن أمله في أن تتكل الجهود المبذولة إلى حل سريع لهذه القضية.

ونوه رئيس جمعية هلال الأحمر الإيراني علي أصغر بيوندي الى إن طريق دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ايران لا يزال مغلقا رغم الاتصالات المستمرة التي تجريها الأطراف الإيرانية المعنية مع المنظمات الدولية./انتهى/