موسوي: طهران تنتظر التقرير الرسمي عن سبب وفاة القاضي منصوري في رومانيا

واكد عباس موسوي نبأ وفاة القاضي منصوري، قائلاً: ننتظر استلام التقرير الرسمي عن سبب هذا الحادث، ونطلب من السلطات الرومانية ان تعلن لنا رسميا عن السبب الدقيق للحادث.

وأضاف موسوي: أنه (القاضي منصوري) كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة واستعلم عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الايرانية عبر الشرطة الدولية، فقد ألقت شرطة الانتربول الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية ان تعمل بواجباتها القانونية، وان تقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له.