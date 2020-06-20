  1. السياسة
٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٥١ ص

ايران ... وزيري الزراعة والاتصالات سيحضران في البرلمان غدا

ايران ... وزيري الزراعة والاتصالات سيحضران في البرلمان غدا

سيحضر وزيري الزراعة والاتصالات في إجتماع غد لمجلس الشورى الاسلامي لتقديم تقرير عن أداء الوزارتين وبرامجهما المستقبلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الزراعة "كاظم خاوازي" ووزير الاتصالات "محمد جواد آذري جهرمي" سيحضرا غدا الاحدح في جلسة مجلس الشورى الاسلامي.

ومن المقرر أن يقدما تقريرا عن أداء وزارتيهما وبرامجها المستقبلية لنواب المجلس.

رمز الخبر 1905110

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