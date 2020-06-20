ايران ... وزيري الزراعة والاتصالات سيحضران في البرلمان غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الزراعة "كاظم خاوازي" ووزير الاتصالات "محمد جواد آذري جهرمي" سيحضرا غدا الاحدح في جلسة مجلس الشورى الاسلامي.

ومن المقرر أن يقدما تقريرا عن أداء وزارتيهما وبرامجها المستقبلية لنواب المجلس.