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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ م

تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان عند خط السيطرة في كشمير

تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان عند خط السيطرة في كشمير

تبادلت القوات الهندية والباكستانية، يوم الجمعة، إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة واستهدفت مواقع بعضهما البعض على خط السيطرة الذي يقسم كشمير.

وتبادل الجانبان إطلاق النار على خط السيطرة في قطاع ناوشيرا في منطقة كوبوارا الحدودية، على بعد حوالي 222 كم جنوب غربي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية لشطر كشمير الهندي.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح جراء الاشتباكات على الجانبين الهندي أو الباكستاني.
المصدر: وكالات

رمز الخبر 1905104

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