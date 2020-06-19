تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان عند خط السيطرة في كشمير

وتبادل الجانبان إطلاق النار على خط السيطرة في قطاع ناوشيرا في منطقة كوبوارا الحدودية، على بعد حوالي 222 كم جنوب غربي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية لشطر كشمير الهندي.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح جراء الاشتباكات على الجانبين الهندي أو الباكستاني.

المصدر: وكالات