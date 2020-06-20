الخارجية الايرنية: لا مكان لـ"حرية الآخر" في رؤية الساسة الأمريكيين

وجاء ذلك في تغرية لوزارة الخارجية الايراني بصفحتها الرسمية على موقع تويتر، على ضوء الاحداث الاخيرة بالولايات المتحدة، حيث اشارت الى ان عهد ترامب وردة فعله أمام الاحتجاجات السلمية في العالم با يذكر بالتاريخ العار الامريكي، مضيفة: أن جوئينتين (يوم الحرية بمناسبة إنهاء العبودية في أمريكا) في عام 2020 يعد مناسبة جيدة للتنديد بالعبودية الحديثة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويجدر بالذكر أنه بعد مقتل الزنجي الامريكي "جورج فلويد" على يد شرطي ابيض، قامت احتجاجات واسعة ضد العنصرية في الولايات المتحدة، ولقيت مواجهة عنيفة من قبل رجال الشرطة والامن.

كما وهدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انه في حال ان استمرت هذه الاحتجاجات سوف ينزل الجيش في الشوارع لقمع المتظاهرين./انتهى/.