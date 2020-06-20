"محمد جواد ظريف" ينتقد تصرف "فرنسا" و"ألمانيا" و"بريطانيا"

وقال "محمد جواد ظريف" على "تويتر": "خلف الواجهة، الدول الثلاث "فرنسا" و"ألمانيا" و"بريطانيا" توابع للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ولرئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتانياهو"، وأنّ هؤلاء الدول ليسوا في وضع يسمح لهم بتقديم النصح لإيران".

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران في قراره أمس الجمعة، بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين، والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.