الخارجية الأفغانية: زيارة الوزير حنيف أتمر لإيران تهدف إلى تناول الأحداث المؤسفة الأخيرة

ويعتزم محمد حنيف أتمر ، المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية ، زيارة إيران غدًا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية إن الوفد يضم ممثلين عن سبع وزارات وخمس رئاسات مستقلة ومستشار قانوني لرئيس الجمهورية ومكتب مجلس الأمن القومي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية اليوم السبت ، فإن الزيارة تهدف إلى تناول الأحداث المؤسفة الأخيرة وإيجاد طريقة لمنع تكرارها وتعزيز التعاون الشامل وتوسيعه والتفاوض على وثيقة تعاون شاملة بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن الوفد سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين خلال زيارته التي تستغرق يومين في إيران.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية ، ستركز المحادثات على مجموعة متنوعة من القضايا ، بما في ذلك مجموعات العمل حول وثيقة الشراكة الشاملة بين إيران وأفغانستان ، والتعاون الاقتصادي والحدودي ، والتعاون فيما يتعلق بالرعايا الأفغان ، والتعاون الاعلامي والامني والصحي والتعاون في مجال الماء والطاقة./انتهى/