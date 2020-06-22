أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 22 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

اطلاعات ..

حزب الله لبنان.. صواريخنا قادرة على اصابة اي هدف في الكيان الصهيوني بدقة

ايران ..

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدق طبول الحرب على ليبيا

رسالت ..

وزير الصحة في حكومة الانقاذ اليمنية ..التحالف السعودي دمر 300 مستشفى حتى الان

رويش ملت ..

محافل نيابية ... ينبغي الرد بشكل حازم على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سياست روز ..

حركة النجباء العراقية توجه انتقادات حادة لمسار المباحثات بين بغداد وواشنطن

عصر ايرانيان..

بيان صادر عن 240 نائبا بمجلس الشوري.. على الحكومة وقف التزامها الطوعي بالبروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي جوان ..

القاهرة تحذر من ان نشر قوات تركية في ليبيا تهديد للامن القومي المصري

خراسان ..

تلبد سحب الحرب في أجواء شبه الجزيرة الكورية مع تبادل الاتهامات بين الكوريتين

ابتكار ..

الحكومة البريطانية تواصل مبيعات السلاح للسعودية رغم قرار المحكمة العليا بحظرها

قدس ..

الكرملين .. الرئيس بوتين لايمكنه ايلاء الثقة بأي اتفاق او معاهدة مع ترامب

كيهان ..

اسقاط تماثيل ورموز الرق والعبودية في امريكا الواحد بعد الاخر

ابرار..

صحف بريطانية تتحدث عن خطة روسية لاعداد سيف الاسلام القذافي لقيادة ليبيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها، السيسي يدق طبول الحرب على ليبيا.. طرحت تصريحات الرئيس المصري الاخيرة بشأن الاوضاع في ليبيا احتمال دخول مصر لميدان الصراع الدائر بليبيا من ابوابه الواسعة.

السيسي اعتبر ان من حق مصر التدخل في ليبيا وعلى اساس ان نشر تركيا لقوات هناك تهديد للامن القومي المصري , ويأتي تلويح الرئيس المصري باحتمال التدخل عسريا بليبيا بعد رفض حكومة الوفاق وكذلك تركيا ألمبادرة المصرية بوقف اطلاق النار بليبيا انطلاقا من رؤية تقول انها تستهدف انقاذ قوات الجنرال خليفة حفتر بعد سلسلة هزائمها الاخيرة.

ان الساحة الليبية قد تشهد مواجهة مصرية تركية مباشرة هذه المرة .

جوان ...

في مقالها الذي يحمل عنوان، رهان اوروبي على حصان خاسر في العداء لايران، كتبت صحيفة جوان .. الترويكا الاوروبية لم تتخذ اية خطوات ايجابية واقعية للدفاع عن الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه , ومواقفها الاخيرة المعادية لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتاييد هذه الترويكا لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران تثبت ذلك .. ان اوروبا تدعم في الواقع تصعيد ترامب للضغوط على ايران لدفعها للجلوس الى طاولة المفاوضات لتعزيز موقفه في الانتخابات.

وبذلك تراهن اوروبا وبشكل ذليل على حصان خاسر على حساب شعاراتها وادعاءاتها باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية , ففرص فوز ترامب تتضاءل بشكل متسارع في الداخل الامريكي.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا ينقل عن وزير الصحة في حكومة الانقاذ اليمنية بصنعاء قوله، التحالف السعودي دمر 300 مستشفى باليمن وجاء في التقرير.. اكد الوزير " طه المتوكل " ان التحالف السعودي دمر في حربه العدوانية 300 مستشفى على مدى السنوات الخمس الماضية. مضيفا ان هذا التحالف دمر ايضا المئات من سيارات الاسعاف في استهداف متعمد يعكس حقد دفين على الشعب اليمني.

من جانبه قال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات اليمنية ان طائرات التحالف السعودي شنت 450 غارة على مراكز ومنشىات للبنى التحتية باليمن في اسبوع واحد.

خراسان ..

تساءلت صحيفة خراسان عما اذا كانت القارة الافريقية تقف، على عتبة حرب مياه، وجاء في مقال للصحيفة يحمل عنوانا بهذا المعنى.. الرئيس المصري اصدر تعليمات للقوات المسلحة برفع مستوى جهوزيتها استعدادا للقيام بعمليات عسكرية داخل مصر وخارجها .. ان موقف السيسي يعكس دخول السياسة المصرية لمنعطف خطير , مع احتمال قيامها بالتدخل عسكريا بليبيا وشنها حربا على اثيوبيا.

فمصر قد تفكر اكثر من مرة قبل الانزلاق في اتون الحرب بليبيا لكنها قد لا تتردد كثير بشأن سد النهضة الاثيوبي على نهر النيل خاصة بعد فشل اخر جولة من المباحثات المصرية السودانية الاثيوبية وتأكيد مصر بان سد النهضة تهديد مصيري لشعبها.

ابرار ..

سلطت صحيف ابرار الضوء على اجواء التصعيد في شبه الجزيرة الكورية في مقالها، اعلان الانذار في صفوف قوات كوريا الشمالية، مشيرة الى تقارير تتحدث ايضا عن ارسال بيونغ يانغ جنودا للمنطقة المنزوعة السلاح ..

وجاء في الصحيفة.. تتلبد المزيد من السحب القاتمة في اجواء العلاقات المتوترة اساسا بين الكوريتين وسط تراشق اتهامات وبدء تحركات عسكرية.

ففي تطور خطير هو الثاني من نوعه في اقل من اسبوع اعلنت كوريا الشمالية حالة الانذار في صفوف قواتها وذلك بعد ان فجرت مبنى الاتصال والتنسيق بين الكوريتين تاكيدا لعزمها على الانتقام من سماح كوريا الجنوبية لمعارضين شماليين في اراضيها باطلاق بالونات تحمل مناشير مسيئة لزعيم كوريا الشمالية .وفي مثل هذه الاجواء يكفي اي خطأ في الحسابات لاشعال نيران حرب من الصعوبة التكهن بطبيعتها ومداها.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا بعنوان، حركة النجباء تنتقد مسار المباحثات العراقية الامريكية، جاء فيه .. اصدرت حركة النجباء العراقية بيانا من عدة نقاط تضمن انتقادات شديدة لطبيعة ولوتيرة المباحثات بين بغداد وواشنطن.

من ابرز هذه النقاط و كون المباحثات لم تضع موضوع تحقيق هدف اخراج القوات الامريكية على سلم اولويات الجانب العراقي وكما سبق وتم الاتفاق عليه, كما تضمنت الانتقادات فسح المجال ام الجانب الامريكي لاقحام انف واشنطن في شؤون عراقية داخلية وكذلك قيام الامريكيين بالالتفاف على قرار البرلمان العراقي الدعي لخروج القوات الامريكية.