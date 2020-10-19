أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنین

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين، بما في ذلك:

ايران ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( السلام المسلح ) كتبت صحيفة ايران عن تطورات وتفاعلات الحرب الدائره بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا في قره باغ, قائلة...

انهار ثاني وقف لاطلاق النار في عشرة ايام في قره باغ وذلك بعد ساعة واحدة من اعلانه لتتأجج نيران الحرب بين باكو وايروان وسط تبادلهما الاتهامات بشأن مسؤولية التصعيد.

"ان انهيار ثاني وقف اطلاق النار بقره باغ اضعف الامال بشأن جدوى الوساطة الروسية وجدوى جهود انهاء هذه الحرب "

ويبدو واضحا للعيان بأن جهود الوساطة تصطدم في هذه الحرب المؤسفة بجدار عدم وجود ارادة جدية لدى اطراف النزاع للجلوس الى طاولة المفاوضات في رهان خطير منها على الحسم العسكري الذي سيكون وحتى في حالة تحققه مجرد بداية لحروب اخرى.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( ليبيا لم تعرف طعم الراحة بعد) عن انزلاق ليبيا بعد الثورة في متاهات خطيرة بسبب تدخلات اقليمية ودولية, وجاء في الصحيفة ..

"ليبيا مقسمة عمليا بين حكومة في طرابلس في الغرب وشبه حكومة بطبرق في الشرق ومعارك ونزاعات لانهاية لها"

في ليبيا لا يوجد شيئ اسمه اقتصاد او تنمية او ادارة للبلاد, فالكلمة الاولى والاخيرة هي للقتال والحرب والسلاح حيث تسرح قوى اقليمية ودولية بصورة مباشرة او غير مباشرة وتمرح في الساحةالليبية طبقا لمصالحها واهواءها, والغائب الكبير في هذا الخضم هو الشعب الليبي ومستقبله .

هذه هي صورة مصغرة عن ليبيا اليوم بعد تسعة اعوام من سقوط القذافي الذي انخدع بالغرب في سنواته الاخيرة ناسيا شعاراته الثورية فتركته القوى الغربية لمصيره بعد تحقيق مآربها واحتراق اوراقه.

جوان ..

في الشأن اللبناني نشرت صحيفة جوان مقالا يتحدث عن ( عودة المظاهرات الاحتجاجية للبنان )جاء فيه ..

لبنان يشهد تظاهرات بمناسبة مرور عام على اندلاع الاحتجاجات الكبرى في السابع عشر من اكتوبر 2019, ففي ..

"خلال عام حافل بالازمات تم تشكيل حكومتين واستقالتهما ودخل لبنان منعطفات جديدة خاصة بعد الانفجار بمرفأ بيروت"

إن الأزمة السياسية بلبنان ما زالت مستمرة لالف سبب وسبب وربما على رأسها محاولات قوى غربية وأخرى اقليمية مرتبطة بها فرض املاءاتها على المشهد اللبناني بشتى الطرق والاساليب.

ما يحدث اليوم هو محاولة رئيس الوزراء الاسبق المستقيل سعد الحريري تجربة حظه مرة اخرى حيث ينهمك بمشاورات سياسية مترقبا تكليفه لتشكيل حكومة جديدة وسط تحفظات من قبل بعض حلفائه.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في تعليقها (انهيار ثاني وقف لاطلاق انار) عن تاجج نيران الحرب في قره باغ بعد انهيار ثاني اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل اليه لاغراض انسانية وتقول الصحيفة ..

الملاحظ على صعيد اشتداد المعارك بقره باغ وانهيار وقف اطلاق النار للمرة الثانية ان موسكو لم تحسم امرها بعد بشأن هذه الأزمة رغم ارتباطها بمعاهدة دفاع مشترك مع ارمينيا,ان ..

"تحفظات موسكو قد ترتبط بعدم رغبتها بدخول ازمة خارجية جديدة, لكنها تدرك بأن حليفتها ارمينيا على حافة هزيمة"

ومن هنا قد تواصل موسكو جهود الوساطة في اطار منفرد وكذلك مع مجموعة مينسك وقد ترفقها بالمزيد من التحذيرت لتركيا, لحل الازمة بالمفاوضات, ولكن احتمال حدوث تغيير جدي بالموقف الروسي محتمل تماما مع اشتداد الحرب بقره باغ .

سياست روز ..

تساءلت صحيفة سياست روز عن ( سر الانسحابات الامريكية ) في مقال لها يحمل عنوانا بهذا المعنى جاء فيه ..

امريكا ترامب تتحدث منذ مدة عن الانسحاب من افغانستان وعن جدولة سحب قواتها من العراق الامر الذي يطرح تساؤلات عن الاسباب في ظل واقع تناقض ذلك مع طبيعة السياسات الامريكية, وقد تلعب عوامل عديدة بدرجات تاثير متباينة دورا في دفع امريكا لسحب قواتها, ويمكن القول

"ان عامل الفشل الميداني الاستراتيجي للقوات الامريكية بالمنطقة يتصدر العوامل التي باتت تجبر امريكا على سحب قواتها "

فامريكا فشلت في افغانستان وفشلت في العراق وفي سوريا ايضا الى جانب ذلك هناك عامل خسائر هذه القوات ونفقاتها الباهضة ,والى جانب كل هذا وذاك يلعب ترامب بورقة الانسحابات لتعزيز موقفه المهزوز في الانتخابات الرئاسية .

كيهان ..

حول التداعيات الداخلية في البحرين ازاء الاتفاقية التي ابرمها النظام الخليفي مع الكيان الصهيوني, حمل تقرير لصحيفة كيهان عنوان ينقل عن جمعية الوفاق البحرينية تأكيدها من ان (الكلمة الاخيرة هي للشعب البحريني) بشأن التطبيع.. وحسب التقرير ..

"جمعية الوفاق دعت الامم المتحدة لاعداد ارضية مناسبة لاجراء استفتاء عام بالبحرين على الاتفاقية مع الكيان الصهيوني"

وجاء في بيان لجمعية الوفاق تزامن مع وصول وفد صهيوني امريكي للمنامه لاعلان اقامة علاقات رسمية, ان تحرك الامم المتحدة ضروري ليتسنى للشعب البحريني التعبير عن رأيه بحرية بشأن هذه الاتفاقية التي ابرمها النظام الخليفي في تجاهل صارخ للقيم الوطنية والاخلاقية والانسانية وللقيم الديمقراطية نفسها ايضا.