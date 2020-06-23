لجنة صلاة الجمعة بطهران تعلن عدم اقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع بالعاصمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان قد أوضح رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهرانسيد باقر بيشنمازي في تصريح سابق، أنه "استنادا الى قرار هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد الذي أبلغت به لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة العبادية - السياسية في يوم 28 شباط/ فبراير في طهران وبعض مراكز المحافظات في البلاد".

واضاف بيشنمازي، ان هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد ستصدر سريعا بيانا بشأن اقامة مراسم صلاة الجمعة، بعد مراجعة آخر المعلومات الطبية الواصلة اثر انتشار فيروس كورونا في البلاد./انتهى/