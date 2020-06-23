  1. الثقافة
٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:٥٩ م

لجنة صلاة الجمعة بطهران تعلن عدم اقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع بالعاصمة

لجنة صلاة الجمعة بطهران تعلن عدم اقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع بالعاصمة

أعلنت لجنة صلاة الجمعة بطهران، أنه نظرا لوضع انتشار وباء كورونا في طهران، والتزام لجنة صلاة الجمعة بمراعاة التعليمات المعممة المرتبطة بصحة المواطنين، فإن صلاة الجمعة لن تقام بطهران بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2020.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان قد أوضح رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهرانسيد باقر بيشنمازي في تصريح سابق، أنه "استنادا الى قرار هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد الذي أبلغت به لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة العبادية - السياسية في يوم 28 شباط/ فبراير في طهران وبعض مراكز المحافظات في البلاد".

واضاف بيشنمازي، ان هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد ستصدر سريعا بيانا بشأن اقامة مراسم صلاة الجمعة، بعد مراجعة آخر المعلومات الطبية الواصلة اثر انتشار فيروس كورونا في البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1905234

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