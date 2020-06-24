لجنة التحقيق لم يكن لديها الوقت الكافي لمراجعة أوراق اعتماد "تاجكردون"

وفي مقابلة وكالة "مهر" مع "حجة الله فيروزي" قال في إشارة إلى تفاصيل الموافقة على أوراق إعتماد "تاجكردون" التي إختارها أهالي "كجساران" في لجنة التحقيق البرلمانية:"وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، لم يكن أمام لجنة التحقيق سوى 15 يوماً لمراجعة أوراق إعتماد "تاجكردون" ولم يعد هناك مجال لتمديد هذه الفترة".

وأضاف: "كانت الوثائق المستندات أكثر من ألف صفحة ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتحقق من جميع المستندات وهذا تسبب لنا في عدم التدقيق جميع المستندات والأوراق".

وصرّح المتحدث باسم لجنة البحوث والتدقيق في مجلس الشورى الإسلامي: "وبناءً على ذلك، إتخذت لجنة التحقيق قراراً بناءً على الوثائق المتاحة وتقرير بعض الهيئات التنظيمية حول أوراق إعتماد "تاجيردون"".

وذكر "فيروزي": "وفقاً للجلسة العلنية للبرلمان، فإن القرار النهائي بشأن قضية أوراق الاعتماد التي اختارها أهالي "كجساران" هو مسؤولية أعضاء البرلمان".

وفي إشارة إلى مراجعة أوراق اعتماد "تاجكردون" في المحكمة المفتوحة للبرلمان، قال: "سيتم قراءة تقرير لجنة التحقيق حول أوراق الاعتماد المختارة لأهل كجساران علناً ​​وسيتم الموافقة عليه إذا لم يعترض أحد على "تاجيردون"، وفي حين وجود أي إعتراضات حينها يجب طرح أوراق الاعتماد للتصويت العام".

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